Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor

Yol verme kavgasında Halil İbrahim Scholten’in vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada aranan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı o anlar, dünya basınında yer buldu.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün, Sancaktepe’de trafikte yol verme kavgasında tartıştığı kişilere kurşun yağdırması sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmişti.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI, HENÜZ BULUNAMADI

Olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli Sezer Öztürk hakkında ise Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Henüz yakalanamayan ve nerede olduğu bilinmeyen eski futbolcunun karıştığı olay, dünya basınına yansıdı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

DÜNYA BASININDA 'SEZER ÖZTÜRK' MANŞETLERİ

Dünya basını da Sezer Öztürk'ün dehşet saçtığı o anları manşetlere taşıdı.

Hırvat basını "Türkiye'de şok" başlıklarını attı.

Sportske novosti'de yer alan haberde, "Eski Fenerbahçeli ve Leverkusenli Sezer Öztürk dehşet saçtı ve 1 kişiyi öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın en önde gelen gazetelerinden Bild de Sezer Öztürk'ü manşetlere taşıdı.

"ESKİ BUNDESLİGA OYUNCUSU ARTIK KAÇAK"

Bild, "Eski Bundesliga oyuncusu artık kaçak" başlığını attı.

Haberin detayında ise "Sezer Öztürk tutuklama emriyle aranıyor. Çok acımasız bir nedeni var çünkü trafikte bir kişiyi öldürdü." ifadeleri yer aldı.

Belçika'da yayın yapan Gazet van Antwerpen ise "Sezer Öztürk arabadan ateş saçtı: Bir ölü dört yaralı" başlığını kullandı.

"TÜRKİYE'DE TRAFİK SALDIRISININ FAİLİ OLARAK ARANIYOR"

Haberin detayında "Germinal Beerschot'un eski futbolcusu Sezer Öztürk, Türkiye'de trafik saldırısının faili olarak aranıyor." ifadeleri kullanıldı.

Voetbalzone ise "Sezer Öztürk ateş saçtı: 1 ölü 4 yaralı" başlığını kullandı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı