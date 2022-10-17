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    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM'de tören

    Ankara'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Muş Milletvekili Atilla Sın (81) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.
    • 17.10.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:18
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    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM'de tören

    Anavatan Partisi'nden 17'nci dönem Muş Milletvekili seçilen Atilla Sın, Ankara'da dün hayatını kaybetti.

    Sın için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

    Cemil Çiçek ve Kemal Kılıçdaroğlu törene katıldı

    Törene; Sın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

    Sın'ın cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

    Evli ve 3 çocuk babasıydı

    1941 yılında Ankara'da doğan Atilla Sın, Ankara Ticaret Odası Meclis'i üyeliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

    DHA'nın aktardığına göre ANAP'tan 17'nci dönem Muş Milletvekili olarak seçilen Sın, evli ve 3 çocuk babasıydı.

    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM de tören #1

    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM de tören #2

    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM de tören #3

    Eski milletvekili Atilla Sın için TBMM de tören #4


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