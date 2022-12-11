Eskişehir'de bir sürücü aracının arkasına yazdığı yazı şaşırttı

Acemi olduğu için diğer sürücülerden hoşgörü bekleyen bir vatandaş, arabasının arkasına yazdığı “Acemi sürücüyüm" yazısı ile görenleri şaşkına çevirdi.

Eskişehir Taşbaşı bölgesinde trafikte seyir halinde giden bir aracın arka camındaki yazı görenleri hayrete düşürdü.

Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti.

"Acemi sürücüyüm, biraz hoşgörü"

Sürücü, acemi olduğunu ve bu sebeple de araç sürücülerinden duyar beklediğini belirten bir yazıyı aracın arkasına astı.

"Acemi sürücüyüm, biraz hoşgörü. Usta olacağım." şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

Hem gülümsetti hem şaşırttı

Görenleri hem gülümseten hem de şaşırtan yazı, trafikte sorun yaşayan sürücünün çözümü oldu.

İHA'nın haberine göre acemi olduğu için diğer sürücülerden hoşgörü bekleyen şoför, çareyi bu yazıyı asmakta buldu.