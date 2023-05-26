Eskişehir'de bulunan depremzedeler seçim için memleketlerine dönüyor Depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2’inci turunda oy kullanmak için Eskişehir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde memleketlerinde sandık başına gidiyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı.

Depremzede vatandaşların kalıcı konutları tamamlanırken bir diğer yandan da seçim sürecine girildi.

Bu kapsamda depremin ardından farklı illere giden vatandaşlar, seçim için yeniden kendi memleketlerine dönüşe başladı.

Eskişehir’e yerleşen depremzede vatandaşlar, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD’ın yardımlarıyla oy kullanabilmek için memleketlerine sandık başına gidiyor.

Valilik yol ücretini karşıladı

Depremzedelerin tercih ettiği ulaşım yollarının masrafları Valilik tarafından karşılanıyor.

KYK Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu’nda ikamet edip Eskişehir'de oy kullanacak depremzedeler için ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından servis imkanı sağlanıyor.

KYK yurdundaki vatandaşlar konuştu

KYK Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu’nda ikamet eden depremzedeler, sağlanan imkanlardan memnun olduklarının altını çizdi.

"İmkanlar valilik koordinesinde gerçekleşiyor"

Valiliğin yol masraflarını karşıladığı söyleyen Sevcan Çilingir, kolaylıkla oy kullandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Depremin 9. gününden beri buradayız. Ulaşım imkanımız sağlanıyor rahatlıkla gidip oyumuzu kullanıp geri dönebiliyoruz. Bu imkanlar valilik koordinesinde gerçekleşiyor. Orada nerede kalacağız düşüncesi olmadan direkt Eskişehir’e geri dönebiliyoruz.

"Oyumuzu kullanıp pazar günü geri döneceğiz"

Yine ulaşım imkanlarının valiliğin karşıladığını ifade eden ve KYK Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu’nda ikamet eden Bülent Yüksek, şu şekilde konuştu:

3 buçuk aydır buradayız. Burada bize gerçekten çok iyi bakıyorlar. Sağ olsun müdürümüz, yurtta çalışanlar iyi davranıyorlar.



Burada iyiyiz ama memleketimize geri döneceğiz tabi. Yarın inşallah akşama doğru gidip, oyumuzu kullanıp pazar günü geri döneceğiz. 800 kilometre gideceğiz, herkes vatandaşlık görevini yapıp oyunu kullansın.

"Kimin eksiği varsa diğerininkini kapattı"

İlk oyunu Eskişehir’de kullanacak olan 21 yaşındaki depremzede Esra Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

Burada herkes birbiriyle kaynaştı. Kimin eksiği varsa diğerininkini kapattı.



Çok güzel bir komşuluk kurduk aslında, devlet burada bir imkan sağladı,

memleketinde oy kıllanmak isteyen vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde gidip oylarını kullanıp geri dönebiliyorlar.



Ben de ilk oyumu burada kullanmıştım. İkametimizi buraya aldık ve çok yakında bir ortaokul vardı orada kullandım, ikinci turda da otumu burada kullanacağım.

"10.00 ve akşam 14.00 arasında servis hizmeti sunulacak"

Eskişehir'de Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nce sağlanan servislerle oy kullanmaya giden Hediye Okşar ise şöyle konuştu: