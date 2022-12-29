Eskişehir'de EYT kuyruğuna çay dağıttı: Bu Çayı içen emekli oluyor

Eskişehir'de EYT kuyruğuna çay dağıttı: Bu Çayı içen emekli oluyor

Dün açıklanan EYT kararı sonrasında SGK öncelerinde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara çay servisi yapan adam "Bu Çayı içen emekli oluyor" diyerek çayını pazarladı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT kararı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıkladı.

Buna göre belirlenen şartları taşıyanlar emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşmuş oldu.

Kararın ardından ülke genelinde olduğu gibi, Eskişehir’de de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun kuyruğa çay servisi

Sabahın erken saatlerinden itibaren, soğuk havaya rağmen SGK İl Müdürlüğü önünde oluşan sırada biriken vatandaşlar, sıcak içeceklerle içlerini ısıtmaya çalıştı.

SGK binasının yanında çay ocağı işleten Ali Özen, kuyruktaki vatandaşlara sık sık çay servisi yaptı.

"Bunlar EYT çayları"

Özen, "Bu Çayı içen emekli oluyor" ve "Bunlar EYT çayları" diyerek servisini yaptı. Kuyruktan dolayı işleri açılan esnafın adeta mutluluğu yüzünden okundu.

"Kuyruk satışlarıma olumlu şekilde yansıdı"

İHA'nın haberine göre, sabahın erken saatlerinden itibaren kuyrukta bekleyenlere 200 çay satışı yapan çaycı Özen, "Ortalama sabahtan beri 200 çay dağıttım. Bilemiyorum artık kim ne içer ne içmez. Kuyruk satışlarıma olumlu şekilde yansıdı. Daha doğrusu satışların artmasından mutluyum. İnsanlar çayları, bu soğukta ısınmak için içiyorlar." dedi.