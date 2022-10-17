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- Eskişehir'de maden şehitleri için lokma dağıtıldı
Eskişehir'de maden şehitleri için lokma dağıtıldı
Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden işçisi hayrına, vatandaşlara lokma ikram edildi.
- 17.10.2022 - 15:36
Bartın'daki maden ocağı patlaması, Türkiye'yi yasa boğdu.
Amasra ilçesinde 14 Eylül'de yaşanan faciada, 41 işçi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, 41 madenci için ülke genelinde çeşitli anma törenleri düzenlendi.
Madenciler için lokma dağıtıldı
Eskişehir’de de otobüs terminalinde hizmet veren bir firma çalışanları felakete duyarsız kalmadı.
Hayatını kaybederek şehit olan 41 madenci için otobüs terminalinde lokma dağıtımı yapıldı.