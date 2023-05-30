Eskişehir'de mayıs ayında dolu yağdı Odunpazarı ilçesinde şiddetli dolu yağışı yaşandı. Yağışın, mayıs ayının son demlerinde yaşanması vatandaşları şaşırttı.

İHA

Türkiye'ye yaz geç geliyor.

Kış aylarının da sezonun sonuna doğru hissedilmeye başlanması, yaz sezonunu erteledi.

Öyle ki, Eskişehir'de mayıs ayında alışılmışın dışında bir olay yaşandı.

Mayısta dolu yağdı

Odunpazarı İlçesi Yenisofça Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yoğun şekilde dolu yağışı meydana geldi.

Mayıs ayının son günlerinde yaşanan dolu yağışı vatandaşı adeta şoke etti.

Yağışla birlikte yerler beyaza bürünürken, mahallede yaşayan vatandaşlar avuçladıkları dolu parçalarını sosyal medyada paylaştı.