Eskişehir'de mayıs ayında dolu yağdı

İHA
Türkiye'ye yaz geç geliyor.
Kış aylarının da sezonun sonuna doğru hissedilmeye başlanması, yaz sezonunu erteledi.
Öyle ki, Eskişehir'de mayıs ayında alışılmışın dışında bir olay yaşandı.
Mayısta dolu yağdı
Odunpazarı İlçesi Yenisofça Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yoğun şekilde dolu yağışı meydana geldi.
Mayıs ayının son günlerinde yaşanan dolu yağışı vatandaşı adeta şoke etti.
Yağışla birlikte yerler beyaza bürünürken, mahallede yaşayan vatandaşlar avuçladıkları dolu parçalarını sosyal medyada paylaştı.