Eskişehir'de oyunu kullanan esnaf işinin başına geçti Sabah saatlerinde dışarı çıkarken tek başına çalışan esnafın dükkanlarının kapalı olduğunu görüldü. Esnafın terciği sandığın açıldığı ilk dakikalarda oyunu kullanarak işinin başına geçmek oldu.

İHA

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oy kullanımı devam ediyor.

Esnaf, oy kullanma görevlerini yerine getirmek için iş yerlerini açmadan önce sabah saat 08.00'de oylarını kullanmak için erkenden sandıklara koştu.

Eskişehir’deki birçok esnaf da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullandıktan sonra vatandaşlara hizmet için dükkanlarını açıp tezgahlarının başına geçti.

Kurulan sandıklara gitmeyi ihmal etmeyen esnaf, oyunu kullandıktan sonra iş başı yaptı.

"Seçimden sonra işler normale dönecek"

Seçimlerin ikinci tura kalmasının piyasayı biraz istikrarsızlaştırdığını dile getiren esnaf, seçimin sonuçlanmasıyla birlikte işlerinin normale dönmesini beklediğini ifade etti.

İkinci turda da yüksek bir katılım olacağını düşünen işletme sahipleri, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

“Seçimin ikinci tura kalmış olması deprem bölgesine gelip gidenler açısından sıkıntı olabilir”

Eskişehir’de aktarlık yapan Ali Atılkan, seçimin ikinci tura kalmasının oy kullanmak için deprem bölgesine gidenler açısından sıkıntı oluşturabileceğini dile getirdi. İnsanların psikolojik olarak seçime kilitlendiğini ve bunun işleri etkilediğini belirten Atılkan, şu değerlendirmede bulundu.

Sabahın en erken saatlerinde oyumu kullandım. İlk turda da sandığa gitmiştim. İşler muhtemelen biraz zayıf olur, ama biz yine de işletmemizin başındayız. Genellikle her yer kapalı oluyor, alışverişin pek tadı tuzu olmaz. Ama şartlar onu gösteriyor, dükkanı açmak gerekiyor. Yüzde 90 bu seçimde de katılım yüksek olacaktır. Çünkü basit bir şekilde oyunu atıp hemen çıkıyor insanlar. Ancak seçimin ikinci tura kalmış olması deprem bölgesine gelip gidenler açısından sıkıntı olabilir. Psikolojik olarak insanlar seçime kilitlendi, alışverişi veya başka şeyleri düşünmüyorlar. Seçimi ve sonucu düşünüyorlar, acaba seçimden sonra ne olacak diyorlar. Seçim bir bitsin, insanların telaşı da geçecektir. Tabii unutulana ve rayına oturana kadar bir süre daha bu olay devam eder. Ülkemizin başına kim hayırlısıysa o gelsin.

"Geçen turda da kullanmıştık, vatandaşlık görevimizi yaptık"

Eskişehir’de baharatçılık yapan Ali Turangil, seçimin ikinci tura kalmasının piyasada istikrarsızlık oluşmasına sebep olduğunu söyledi. İkinci turda katılımın yüksek olacağını düşünen ve Türk halkının bu konuda duyarlı olduğunu aktaran Turangil, şöyle konuştu: