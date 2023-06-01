Eskişehir'de sağanak yağış sele sebep oldu Büyükdere Mahallesi’nde etkili olan yağışlar sonrası 1 metre yüksekliğinde sel oluşurken bazı evleri su bastı, karayolu kullanılmaz hale geldi.

İHA Yaz aylarına girilmesine rağmen yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Yurdun birçok noktasında sağanak yağışlar devam ederken etkisini gösteren yağışlar sele sebep oldu. Sağanak yağışın etkisini gösterdiği bir kentte Eskişehir oldu. Yaklaşık 1 metre su oluştu Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışlar sonrası sel oluştu. Köy içerisinden geçen sel suyunun seviyesinin 1 metreye yaklaştığı iddia edildi. Tarlalar su altında kaldı Oluşan selden dolayı bazı evleri su basarken, eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Mahalle içinde ulaşım yerden yüksek olması nedeniyle traktörlerle sağlandığı görüldü. Mahallede yer alan bazı yollar sular altında kalırken, başta bölgede çalışan kamyon şoförleri olmak üzere sürücüler zor anlar yaşadı.