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    Eskişehir'de şehit anısına yapılan çeşmeye saldırı

    Bahçesaray'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına memleketinde yapılan çeşmedeki Türk bayrağı saygısızca çizildi.
    • 12.10.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:28
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    Eskişehir'de şehit anısına yapılan çeşmeye saldırı

    Van Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşayan ikinci çığ olayında şehit düştü.

    Memleketi Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hayrına çeşme yapıldı.

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca’nın hayrına yapılan çeşmeye, kimliği belirsiz kişilerce saygısız saldırı gerçekleştirildi.

    Türk bayrağının üzeri çizildi

    Birçok vatandaşın su almak için geldiği çeşmedeki Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından defalarca çizilerek zarar gördü.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    İHA'nın haberine göre, şehit Tarkan Karaca’nın fotoğrafının üstünde bulunan Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırı vatandaşların da tepkisini çekti.

    Eskişehir de şehit anısına yapılan çeşmeye saldırı #1

    Eskişehir de şehit anısına yapılan çeşmeye saldırı #2


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