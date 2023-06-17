Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Araçlar suların içinde kaldı Kent merkezindeki şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Birikintiler nedeniyle arızalanan birçok araç suyun içinde kaldı

AA Yaz aylarına girilmesine rağmen yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Yurdun birçok noktasında sağanak yağışlar devam ederken etkisini gösteren yağışlar sele sebep oldu. Sağanak yağışın etkisini gösterdiği bir kentte Eskişehir oldu. Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu Kent merkezinde birçok mahallede sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kenti Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında yoğun su birikintileri meydana geldi. Araçlar suyun içerisinde kaldı Birikintiler nedeniyle arızalanan birçok araç suyun içinde kaldı. Kimi araçları, vatandaşlar iterek sudan çıkarttı. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Bazı evleri su bastı İnönü ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Bu arada bazı evleri de su bastı.