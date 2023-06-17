AA

Yaz aylarına girilmesine rağmen yağışlı hava etkisini devam ettiriyor.

Yurdun birçok noktasında yağışlar devam ederken etkisini gösteren yağışlar sele sebep oldu.

Sağanak yağışın etkisini gösterdiği bir kentte oldu.

Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu

Kent merkezinde birçok mahallede sağanak ve dolu etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında yoğun su birikintileri meydana geldi.

Araçlar suyun içerisinde kaldı

Birikintiler nedeniyle arızalanan birçok suyun içinde kaldı. Kimi araçları, vatandaşlar iterek sudan çıkarttı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

Bazı evleri su bastı

İnönü ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu.

Bu arada bazı evleri de su bastı.