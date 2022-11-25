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    Eskişehir'de terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

    Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yapan 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.
    • 25.11.2022 - 18:35
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    Eskişehir'de terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

    Terör örgütleri ve sempatizanlarına göz açtırılmamaya devam ediliyor.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek amacıyla Gültepe Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü lehine slogan atan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    8 kişi gözaltına alındı

    Terör örgütünün talimatları doğrultusunda propaganda yapan ve yapılan askeri operasyonları protesto eden, aynı zamanda terör örgütüne zemin oluşturarak eylem ve etkinlik arayışı içerisinde olan ve haklarında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alınan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    İşlemleri devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Eskişehir de terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı #1

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