Eskişehir'deki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Deprem anı bilgilendirmesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrencilere 'Çök, kapan, tutun' yöntemi öğretildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamasında okullarda tatbikat gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda Eskişehir'deki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.

TATBİKATA VALİ, İL EMNİYET VE EĞİTİM MÜDÜRÜ KATILDI

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile beraberindeki İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Bayar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile diğer ilgililer, Atatürk İlkokulundaki tatbikata katıldı.

İlk sirenle sınıfta "Çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde bir araya geldi.