Esnaf başkanı Palandöken'den prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine teşekkür ziyareti TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın emeklilikteki prim gün sayısını SSK ile aynı düzeye getirilmesinden ötürü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur'a bağlı esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indiren uygulamayı çıkartacaklarını açıkladı.

Düzenleme daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından dillendirilmişti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur'a bağlı esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indiren uygulama ile ilgili Bakan Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnafın prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek

Palandöken, esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle Vedat Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulunmasının ardından Bakanlık'ta açıklama yaptı.