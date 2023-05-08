Esnaf başkanı Palandöken'den prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine teşekkür ziyareti
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağ-Kur'a bağlı esnafın gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indiren uygulamayı çıkartacaklarını açıkladı.

Düzenleme daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından dillendirilmişti.

Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur'a bağlı esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indiren uygulama ile ilgili Bakan Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Esnafın prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek

Palandöken, esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle Vedat Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulunmasının ardından Bakanlık'ta açıklama yaptı.