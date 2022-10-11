Esnaf desteği müjdesi! 2022 esnaf kredi ve destek paketi nedir? Başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

Esnaf desteği müjdesi! 2022 esnaf kredi ve destek paketi nedir? Başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında esnaflara müjdeli haberi verdi. 2022 esnaf kredi ve destek paketi nedir? Kimlere verilecek? Başvuru şartları ve tarihi nedir? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekim ayının ilk kabine toplantısı gerçekleşti.

Kabine toplantısında birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafları sevindirecek bir duyuru yaptı.

Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşlara birçok konuda destek sağlanıyordu. Esnaflar için de yeni çalışmalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnaf kredi ve destek paketi açıklaması sonrasında, detaylar merak konusu oldu.

Vatandaşlar, “2022 esnaf kredi ve destek paketi nedir? Başvur tarihi ve şartları nelerdir? Kimlere verilecek?” sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı esnaf kredi ve destek paketinin detayları…

Esnaf kredi ve destek paketi nedir? İşte şartları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında esnaf kredi ve destek paketi için “Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz.

Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza borcunu tasfiye imkanı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.