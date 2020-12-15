Esnafa kira yardımı ne kadar, ne zaman verilecek? Esnafa kira desteği detayları 2020...

Esnafa kira yardımı ne kadar, ne zaman verilecek? Esnafa kira desteği detayları 2020...

Kira müjesi ile ilgili Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan esnafın yüzünü güldürecek açıklamalar geldi. Peki esnaflara kira yardımı ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgınından dolayı kepenklerini indirmek zorunda kalan ve iş yapayan esnaflara destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kira desteği paketi açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Vatandaşlar esnafa kira yardımı şartları nedir merak ediyor. Peki esnaf kira yardımı ne kadar yapılacak? Esnaf faturaları yardımı son durum nedir?

ESNAFA KİRA YARDIMI NE KADAR?

Esnafa aylık kira yardımı ne kadar verilecek sorusu kabine toplantısı öncesinde de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair de açıklama yaparak, esnafa kira yardımı kaç ay verilecek ve ne kadar verilecek paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık.

Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.

Hibe şeklinde vereceğimiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

ESNAFA KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Esnafa stopaj indirimi ne zamana kadar sürecek merak edilirken, işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranı için de indirim müjdesi de geldi. Esnafa stopaj indirimi süresinin uzatıldığına dair bilgi veren Erdoğan, sürenin 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

"Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE ZAMAN?

Açıklamaların ardından esnafa kira yardımı verilme tarihi merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı dükkanlarını tam zamanlı açamayan ve belirli sayıda müşteri kabul eden esnaflar zor durumda.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olması ve sadece gıda alışverişi yapılan dükkanların açık kalması nedeniyle esnaflar zor zamanlar geçiriyor.

Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlara henüz net bir açıklama gelmiş değil. Konunun detaylarının Resmi Gazete'de paylaşılması bekleniyor.