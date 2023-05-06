Esnaftan 'erken emeklilik' müjdesine teşekkür geldi Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde esnafa 7 bin 200 günde emeklilik müjdesi verdi. Esnafın bağlı olduğu TESK Genel Başkanı Palandöken ise teşekkür mesajı paylaştı.

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Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SSK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödeyerek emekli olmak istiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde,"Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak." diyerek, esnafa uzun süredir duymak istediği müjdeyi verdi.

Esnafa "erken emeklilik" yolu açıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri mitinginde dile getirdiği esnafa daha erken emeklilik yolu açan müjdeyi "Talebimiz karşılık buldu, esnafımız adına teşekkür ediyorum." diye cevapladı.

"Adaletsizlik ortadan kaldırılmış oldu"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK’lı çalışanlar ile birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, şöyle konuştu: