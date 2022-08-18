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    Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724

    Yapımına 2013 yılında başlanan Etlik Şehir Hastanesi'nin çalışmalarında sona yaklaşılırken, tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 724 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi bekleniyor.
    • 18.08.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 11:49
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    Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724

    Türkiye, son yıllarda sağlık konusunda yaptığı yatırımlarla dünyada örnek gösterilen bir sisteme kavuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor.

    Şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarıldı

    Ankara da ikinci şehir hastanesine kavuşmayı bekleyen illerin arasında yer alıyor.

    Etlik Şehir Hastanesi'nin inşaasıyla birlikte, kentte şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarıldı.

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #1

    Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi

    Öte yandan Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olarak ön plana çıkan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısının ise 938 olduğu açıklandı.

    Eylül ayında hizmete giriyor

    2013 yılında yapımına başlanan hastanenin eylül ayının sonunda bitmesi planlanıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hazırlıkların kısmen tamamlandığı şehir hastanesini ziyaret etti.

    Sosyal medya hesabından paylaştı

    Hastanede incelemelerde bulunan Bakan Koca, o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 VİDEO

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #2

    Etlik Şehir Hastanesi nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 #3


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