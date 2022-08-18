Yapımına 2013 yılında başlanan Etlik Şehir Hastanesi'nin çalışmalarında sona yaklaşılırken, tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 724 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi bekleniyor.

Türkiye, son yıllarda sağlık konusunda yaptığı yatırımlarla dünyada örnek gösterilen bir sisteme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor.

Şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarıldı

Ankara da ikinci şehir hastanesine kavuşmayı bekleyen illerin arasında yer alıyor.

Etlik Şehir Hastanesi'nin inşaasıyla birlikte, kentte şehir hastanesi sayısı 2'ye çıkarıldı.

Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi

Öte yandan Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olarak ön plana çıkan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısının ise 938 olduğu açıklandı.

Eylül ayında hizmete giriyor

2013 yılında yapımına başlanan hastanenin eylül ayının sonunda bitmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hazırlıkların kısmen tamamlandığı şehir hastanesini ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Hastanede incelemelerde bulunan Bakan Koca, o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi: Yatak kapasitesi 3 bin 724 VİDEO

