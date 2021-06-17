EURO 2020: Danimarka-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: Danimarka-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Danimarka ile Belçika karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Danimarka-Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam ediyor.

Bu kapsamda EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Danimarka, bugün Belçika'yı ağırlayacak. Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında ilk maçta sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka, bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.

Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de arama motorları üzerinden Danimarka-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Danimarka-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

DANİMARKA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Belçika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayımlanacak.

İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.