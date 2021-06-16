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- EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 B Grubu maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Finlandiya ile Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 09:19
- Güncelleme : 16.06.2021 - 09:28
FİNLANDİYA-RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Finlandiya-Rusya maçı, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak.
Hollandalı hakem Danny Makkelie Grande'nin yöneteceği karşılaşma; TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.
İlk maçında Danimarka'yı 1 - 0 yenen Finlandiya grubunda ikinci sırada yer alıyor. Belçika'ya 3 - 0 kaybeden Rusya ise St Petersburg'da oynanacak karşılaşmada seyirci avantajını kullanmak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya: Hradecky, O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala, Pukki, Pohjanpalo
Rusya: Shunin, Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Karavaev, Barinov, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba