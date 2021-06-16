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EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 B Grubu maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Finlandiya ile Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?