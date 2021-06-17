EURO 2020: Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020: Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Hollanda ve Avusturya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Hollanda-Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı'mızın da içinde yer aldığı turnuvada C Grubu mücadelesinde Hollanda, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'nin favorilerinden biri olan Hollanda, Avusturya karşısında alacağı galibiyet sonrası, bir üst turda gelecek rakibini beklemek istiyor.

Peki, Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hollanda-Avusturya maçı muhtemel 11'leri...

HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, 17 Haziran Perşembe yani bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

Orel Grinfeld düdük çalacağı müsabaka; TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı olarak yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

HOLLANDA-AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, Van Aanholt, Blind, Timber, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Weghorst, Depay

Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Alaba, Dragovic, Ulmer, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Kalajdzic