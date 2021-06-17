EURO 2020: Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020: Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Ukrayna-Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya gelecek.

Bu noktada futbolseverler, Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

Peki Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

UKRAYNA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya gelecek.

17 Haziran Perşembe günü yani bugün TSİ 16.00'da başlayacak olan karşılaşma, TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

Turnuvadaki ilk maçında Hollanda'ya 3-2 yenilen Andriy Shevchenko'nun ekibi, rakibiyle oynadığı iki resmi maçı da gol yemeden kazandı.

Avusturya'ya 3-1 yenilen Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez katıldığı bu organizasyonda puanla tanışmayı hedefliyor.