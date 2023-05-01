Eve teslim Togg'lar ilk sahipleriyle buluştu Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor.

İHA Yıllardır süren özlem son buldu, Türkiye yerli otomobil hayaline Togg ile kavuştu. Önce devlet erkanına ve kamu kurumlarına verilen Togg, daha sonra satışa açıldı. Satışa çıkarılan Togg'lar için çekiliş düzenlendi. Yerli otomobili almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. 7 ilde hak kazananlara teslim başladı Çekiliş sonucunda Togg'u almaya hak kazanan talipliler, paralarını yatırıp geri sayıma geçti. Son olarak Türkiye'nin otomobili Togg, T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Sokaklarda büyük heyecan yaşandı Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı. Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X’lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.