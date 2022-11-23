Evinizin altında olabilir! AFAD FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Düzce depreminin akabinde milyonlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusunu merak ediyor. İşte AFAD fay hattı sorgulama ekranı...

Düzce 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, çevre illerde de hissedildi.

Depremde yaralananlar vatandaşların yanı sıra maddi hasar meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bolu ve çevresinde de deprem korkusu yaşandı.

Arama motorları üzerinden "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" araştırması hızlandı.

Vatandaşlar, Türkiye'deki fay hattının nerelerden geçtiğini öğrenmeye çalışıyor.

Peki fay hattı nasıl sorgulanır? İşte AFAD fay hattı öğrenme ekranı...

Fay hattı sorgulamak için;

Yaşadığınız bölgede hangi fay hattı var mı sorusunun yanıtı için MTA bünyesindeki fay hattı sorgulama haritasını kontrol edebilirsiniz. Fay hattı bilgisine https://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresinden ulaşılabilir.

Diğer yandan e-Devlet üzerinden de fay hatlarının konumuna erişim sağlanabiliyor.