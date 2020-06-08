Evladı için ağladı: HDP gönderdi HDP'den istiyorum

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinden Zümrüt Salim, "Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel" diyerek feryat etti.

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyişlerini sürdüren acılı annelerin, gözyaşları dinmiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 280'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Eylemimizde pes etmeyeceğiz. Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Burada perişanız. Baban ve ağabeylerin seni bekliyor." dedi.

Salim, evladına duyduğu özlemi ifade ederek, "Seni bugünler için yetiştirmedim. Sen hafızlık yapıyordun. Gel devlete teslim ol. Seni bekliyorum yavrum." diye konuştu.

OĞLUNA SESLENDİ: GEL ADALETE TESLİM OL

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de tek amacının evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

5 yılda yaşadıkları üzüntüyü anlatan Demir, aileler olarak çocuklarına kavuşmadan eylemi sonlandırmayacaklarını aktardı. Oğluna seslenen baba Demir, "Oğlum kimse seni bana göstermedi. Gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

'BELEDİYEDE İŞE GİRDİ' İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan, HDP İl Başkanlığı binası önünde oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan ailelerden baba Celal Begdaş'ın, belediyede işe alındığına yönelik bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Begdaş, işe alındığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, bu iddiada bulunanlar hakkında dava açacağını, alacağı tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacağını kaydetti.