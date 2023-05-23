İHA

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Farklı kentlerden Diyarbakır, Van, Muş ve Hakkari'ye gelerek yaz-kış, Ramazan, bayram demeden nöbet tutan anne ve babalar, burada umutla evlatlarına sesleniyor.

Bu süreçte 40 aile evladına sağ salim kavuştu.

Bugün bin 359’uncu gününe ulaşan evlat nöbetinde aileler PKK'ya serzenişte bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini belirten anne Zeliha Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

4 yıldır burada bekliyoruz, eğer oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan gel kendi devletine teslim ol, bizim devletimiz çok güçlü bir devlettir. Sizi orada kandırıyorlar hapis, ceza yok gelin teslim olun, devletimizde sizi, bize teslim ediyor. Siz gelmeden biz asla bir yere gitmiyoruz bu çadırda nöbete devam edeceğiz. 8 yıldır ne bayramımız var, ne seyranımız. Buradan PKK'ya sesleniyorum; eğer sizin dininiz, imanınız varsa bizim çocuklarımızı bırakın gelsin yeter.