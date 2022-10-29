Evlat nöbeti tutan anneden oğluna dön çağrısı

Diyarbakır HDP İl Binası önünde devam eden evlat nöbeti 153'üncü gününe girdi. Evlat hasreti çeken bir anne, "Sen yokken evde huzur yok, evde ne bayram ne düğün var" dedi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Aileler 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 153’ncü gününde sürdürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada 4 yıldır oğlunu beklediğini söyledi.

"Sen gelmeden gitmeyeceğim"

Anne Ödümlü, “Oğlumu çok seviyorum, sen neredesin 4 yıldır hasret kaldım. Gitmediğim kapı kalmadı, sen gelmeden gitmeyeceğim. Kardeşin askere gitti, seni bekliyor.





"Evde huzur yok, ne bayram var ne düğün"

Beni o kadar seviyordun neden gittin, kim seni kandırdıysa sende öyle kandır gel. Ceza yok, seni bekliyoruz. Evde huzur yok, ne bayram var nede düğün, hastayım seni görmek istiyorum" dedi.