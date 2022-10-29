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- Evlat nöbeti tutan anneden oğluna dön çağrısı
Evlat nöbeti tutan anneden oğluna dön çağrısı
- 29.10.2022 - 11:56
Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.
Aileler 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 153’ncü gününde sürdürüyor.
Yaklaşık 4 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada 4 yıldır oğlunu beklediğini söyledi.
"Sen gelmeden gitmeyeceğim"
Anne Ödümlü, “Oğlumu çok seviyorum, sen neredesin 4 yıldır hasret kaldım. Gitmediğim kapı kalmadı, sen gelmeden gitmeyeceğim. Kardeşin askere gitti, seni bekliyor.
"Evde huzur yok, ne bayram var ne düğün"
Beni o kadar seviyordun neden gittin, kim seni kandırdıysa sende öyle kandır gel. Ceza yok, seni bekliyoruz. Evde huzur yok, ne bayram var nede düğün, hastayım seni görmek istiyorum" dedi.