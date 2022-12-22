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    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu

    8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan baba, "Oğlumun eve dönmesini istiyorum. Onun yeri evidir, annesinin yanıdır" ifadelerini kullandı.
    • 22.12.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 15:04
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    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor...

    3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu ve şehirlere yayıldı.

    Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz kış demeden bekleyişlerini sürdürüyor.

    Bin 207'nci güne ulaştı

    Burada, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 207'nci güne ulaştı.

    Öte yandan bugün itibarıyla 1 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 347'ye yükseldi.

    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu #1

    8 yıldır oğlundan haber alamıyor

    Baba Abdullah Yılmaz, Erzurum'da 8 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ömer Sait için oturma eylemine katıldı.

    AA'nın aktarımına göre; Yılmaz, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi.

    "Oğlumun eve dönmesini istiyorum"

    Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yılmaz, "Oğlum lise 3. sınıfa gidiyordu, çok başarılı bir öğrenciydi. Okulda birinciydi. Öğretmenleri 'Ömer Sait gibi örnek bir öğrencimiz yok, onu seviyoruz.' diyorlardı. Oğlumun eve dönmesini istiyorum. Onun yeri evidir, annesinin yanıdır." ifadelerini kullandı.

    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu #2

    Evlat nöbetinde aile sayısı 347 oldu #3


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