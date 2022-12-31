Evlat nöbetinde bin 216’ncı gün

Dağa kaçırılan 2 oğlu için eyleme katılan anne, "HDP götürüp PKK’ya teslim ederek sattı" dedi.

Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor...

Yeni yıla girmeye saatler kala yurt genelinde heyecanlı telaşlar yaşanırken, evlat hasreti çeken aileler ise yeni yıla evlat hasretiyle giriyor.

3 Eylül 2019 tarihinde, çocukları PKK terör örgütünce dağa kaçırılan ailelerin direnişi birçok anne ve babaya umut oldu.

349 aile nöbette

HDP il binası önündeki çadırda bir araya gelen aileler, hava şartlarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

İHA'nın aktarımına göre; bin 216’ncı güne ulaşan evlat nöbetine 349 aile katıldı.

"HDP götürüp PKK’ya teslim ederek sattı"

Hakkari'den 2 oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önüne gelen anne Kudret Aslan, Ömür ve Servet isimli oğullarına seslenerek teslim olmalarını söyledi.

Aslan, “Oğlum Onur’u 10 yaşında Servet’i ise 20 yaşında götürdüler. HDP götürüp PKK’ya teslim ederek sattı. Oğlum anneni duyuyor ve görürsen devlete teslim ol. Seni bekliyorum, çok özledim. Yeriniz anne ve baba yanıdır sizi kandırıyorlar ceza yok teslim ol.” dedi.

Oğlu için katıldı

9 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı fırında terör örgütü PKK yanlıları tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Şahin Çetin'in annesi Fatma Çetin ise oğlu için eylemde olduğunu ve teslim olmasını istediğini kaydetti.