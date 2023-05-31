Evlat nöbetinde bir anne daha evladına kavuşuyor 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan gözü yaşlı anneler eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bugün ise evladına kavuşan anne sayısı 43 oldu.

ensonhaber.com Türkiye terörle mücadele kapsamında mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında her geçen gün yeni bir başarı elde ediliyor. Öte yandan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam ediyor. Bir kavuşma daha... 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden kente gelerek eylem başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi ise bugün bin 367'inci güne ulaştı. Olaya ilişkin bir yeni gelişme yaşanırken evlat nöbetinde olan bir aile daha evladına kavuştu. 42'nci aile İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı. Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.