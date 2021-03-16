İkinci kez Diyarbakır'a giden Ali Babacan'ın evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmemesi tepki topladı.

HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler, dün Diyarbakır'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendilerini ziyaret etmemesine tepki gösterdi.

5 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için eylem yapan Mevlüde Üçdağ, tüm aileler adına basın açıklaması yaptı.

"BUGÜNE KADAR ADIMIZI ANMADILAR"

Mevlüde Üçdağ, 561 gündür Diyarbakır anneleri olarak çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bu süre zarfında destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat bize destek olmayanlara, sırtlarını dönenlere soruyoruz, HDP'nin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız? HDP'nin biz karşısındayız. Çocuklarımızın kandırılmasında sorumlu olanlar HDP ve PKK iş birlikçisidir. İsmini saymak istemediğimiz bazı partiler, bugüne kadar adımızı anmadılar. Yanımıza gelmediler. CHP buraya 550 gün sonra geldi fakat geç kaldılar. Bugüne kadar neredeydiler? İYİ Parti daha gelmedi ve gelmeyeceğini söyledi. Meral Akşener bir anne ve o halimizden anlar diye düşündük. Yanılmışız sırt sırta vermedi, bize sırtını döndü.

Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a: Bizi görmezden geldi



"ALİ BABACAN ANNELERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Pervin Buldan ve Meral Akşener'in gününü kutlayanlar bizim kutlu nöbetimize destek olmuyorlar. Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'a ikinci kez geldi ve bizi, anneleri görmemezlikten geldi. Ziyaret etmedi ve gitti. DEVA Partisi hiçbir derdimize deva olmadı. Biz terörle ve PKK ile mücadele ediyoruz. Bizimle bu mücadelede yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Soruyoruz karşımızda mısınız, yoksa yanımızda mısınız?"