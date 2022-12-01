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    Evlat nöbetindeki anne: 4 yıldır biz burada eylemdeyiz

    HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam eden evlat nöbetine katılan aile 4 senedir oğlunu bekliyor.
    • 01.12.2022 - 09:17
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    Evlat nöbetindeki anne: 4 yıldır biz burada eylemdeyiz

    Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

    Ailelerin farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde başlattığı evlat nöbeti bin 186'ncı gününde devam ediyor.

    Oğlu Aziz'in 8 yıl önce Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

    "4 yıldır biz burada eylemdeyiz"

    İHA'nın haberine göre, çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini ifade eden anne Demir, "4 yıldır biz burada eylemdeyiz. Çocuklarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Benim oğlumu bana versinler, ne istediler. HDP kaçırıp kandırdı. Oğlum neredeysen güvenlik güçlerine teslim ol, devletimiz büyük bir devlet, ceza vermeyecek. Kucak açmış bekliyoruz." dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: 4 yıldır biz burada eylemdeyiz #1

    Evlat nöbetindeki anne: 4 yıldır biz burada eylemdeyiz #2

    Evlat nöbetindeki anne: 4 yıldır biz burada eylemdeyiz #3

    Evlat nöbetindeki anne: 4 yıldır biz burada eylemdeyiz #4


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