Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum 2015'te HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "Devletine, milletine, bayrağının altına gel. Onların bayrağını istemiyoruz. Hiçbir şeylerini istemiyoruz." diyerek evladına seslendi.

İHA

Diyarbakır anneleri yaz-kış, Ramazan, bayram demeden evlatlarının yolunu gözlemeye devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanan aileler, büyük bir direniş başlattı.

Ardından eylem, çok dayıda aileye umut oldu.

Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 357’nci gününde kararlılıkla devam ediyor.

"Devletine, milletine, bayrağının altına gel"

Evladının 1 Haziran 2015'te HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Mevlüde Üçdağ, 4 yıla yakındır evlat mücadelesi verdiğini ve onun için burada olduğunu belirtti.

Anne Üçdağ, şu ifadeleri kullandı:

Evladımı özledim. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Ne hakları vardı bize bu acıyı çektirmeye, bu zulmü yaşatmaya. 4 yıldır evladımı çok özledim. Oğlum, benim sesimi duyarsan bil ki senin peşini bırakmayacağım. Şimdiye kadar da bırakmadım. Oğlum, nereye gittiysem bütün kapılar bana kapandı. Anne-baba ocağına gel. Hiç kimse seni annen, baban kadar çok sevemez. Hiç kimseye hizmet etme. Devletine, milletine, bayrağının altına gel. Onların bayrağını istemiyoruz. Hiçbir şeylerini istemiyoruz.

"Kararlı bir şekilde evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz"

Oğlunun çok küçük yaşlarda kaçırıldığını belirten Sadiye Tokay ise, oğlunun 8. sınıf öğrencisi olduğunu kaydetti.

Anne Tokay: