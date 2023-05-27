İHA

Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylemde, evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler seslerini duyuruyor.

Yaz-kış, Ramazan, bayram demeden HDP il binası önündeki çadırda bir araya gelen anne ve babalar, evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Ailelerin direnişi bugün bin 363’üncü gününe ulaştı.

Evladı Mahmut için 4 senedir mücadele ettiğini belirten Bedriye Uslu, çocuğunun 14 Nisan 2010 tarihinde HDP aracılığıyla kandırılarak PKK’ya teslim edildiğini ileri sürdü.

Çocuğunu alana kadar evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceğini belirten Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum Mahmut 14 Nisan 2010 tarihinde sabah okula gitmek amacıyla çıktı ve daha geri gelmedi. Gidiş o gidiş, 4 senedir oğlumun geri dönmesi için her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Burada umutla oğlumu bekliyorum. Allah’tan tek dileğim oğlumun evine geri dönmesi ve onu dünya gözüyle görmektir. Oğlum geldiği andan itibaren boynum bükük, kanadım kırık olmayacak. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu PKK’nın elinden alıp, eve götüreceğim.