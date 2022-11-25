Evlat nöbetindeki anne: Evlatlarımızı neden bize çok görüyorlar

Evlat nöbetindeki anne: Evlatlarımızı neden bize çok görüyorlar

Evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin oturma eylemi, bin 180 gündür sürüyor.

Çocuklar hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren HDP İl binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 180 gününde kararlılıkla sürüyor.

12 yıl önce evladının kandırılıp dağa gönderildiğini söyleyen Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini, Kürtlerin canını ve ciğerini yakanların HDP olduğunu söyledi.

"PKK dağdan gelip çocukları şehirden götüremez"

İHA'nın haberine göre,Anne Tokay, "4 yıla yakındır buradayız. HDP bizi görmemezlikten geldi. Neden bizim çocuklarımızı teslim etmiyorlar? Yeter artık evlatlarımızı vermeden kalkmayacağız. Bu çocuklarımızı HDP’den istiyoruz, onlar olmazsa çocuklar dağa gidemez. PKK dağdan gelip çocukları şehirden götüremez, HDP gönderiyor.

En doğal hakkımız evlatlarımızı neden bize çok görüyorlar. Biz de Kürt’üz, 2014’te belediye önünde de çocuklarımızı istedik, köpüklü su ile bizi oradan kaldırttılar. Biz evlatlarımızı istemiştik, onları almadan buradan kalkmayacağız yeter artık" dedi.