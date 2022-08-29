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    Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor

    HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Sabire Aydın, "Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor" dedi.
    • 29.08.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:40
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    Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor

    Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

    303 ailenin dönüşümlü sürdürdüğü nöbette, 1092'nci güne girildi.

    Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu.

    "Bütün Türkiye'yi nöbetimize bekliyoruz"

    Oğlu Zafer'in, 2017 yılında yaz tatili için gittiği İzmir'de kandırılıp, dağa kaçırıldığını anlatan Sabire Aydın, "Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor. Çocuğum, seni bekliyorum. İlk gittiğin gün gibi seni istiyorum. Ne olursun dön, gel. 3 yıldır anneler olarak burada mücadele vermeye devam ediyoruz. 3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi nöbetimize bekliyoruz." diye konuştu.

    Evlat nöbetindeki anne: HDP nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor #1

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    Evlat nöbetindeki anne: HDP nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor #4

    Evlat nöbetindeki anne: HDP nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor #5


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