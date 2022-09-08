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    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık

    Evlatlarına kavuşmak için başlattıkları evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren anneler, dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Nöbetteki anne, "En çok istediğim şey, oğlumun asker elbisesi giymesiydi" dedi.
    • 08.09.2022 - 14:33
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    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık

    Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eyleme katılan ailelerin direnişi sürüyor.

    Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, birçok anneye umut oldu.

    Bu kapsamda Van, Muş ve Mardin'de de aileler eylemler düzenlemeye başladı.

    Dövizlerle yürüdüler

    Van'da 44'üncü haftaya ulaşan evlat nöbetinde aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.

    HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #1

    Müzik sesiyle bastırmaya çalıştılar

    Bina önüne gelindiğinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan ailelerin sesi, HDP İl Başkanlığı binasından yükselen   müzik sesi ile bastırılmaya çalışıldı.

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #2

    "Tek hayalim oğlumun asker elbisesi giymesiydi"

    İstanbul'da 8 yıl önce 17 yaşındaki oğlu Yetiş'in dağa kaçırıldığını belirten Saliha Mert, eyleme katılan anneler olarak kararlı olduklarını söyledi. Mert, "Kandilin yolunu kapattık. Buranın sesini de keseceğiz. Biz anneler, babalar kararlıyız. Eylemde 4'üncü senemiz oldu. Durmak yok. Benim oğlum İstanbul'da kandırılarak götürüldü. Benim oğlumun masumiyetinden yararlandılar. En çok istediğim şey oğlumun asker elbisesi giymesiydi. Şimdi de evdeki oğluma söylüyorum. Bizim her şeyimizi hayatımızı, huzurumuzu çalmışlar. Hiçbir şey bizde yok ki. Her şeyimiz olmuş Yetiş" diyerek gözyaşı döktü.

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #3

    "11 yıldır benim ciğerim yanıyor"

     

    İHA'nın aktarımına göre; HDP’yi hiçbir yerde görmek istemediklerini dile getiren Nazlı Sancar isimli anne ise “HDP 9 yaşındaki çocukları araca bindirerek Kandil’e götürüyor. Biz PKK’dan ve HDP’den hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Biz evlatlarımız için buradayız. Kızım Şeyma’yı ve diğer çocukları istiyoruz. 11 yıldır benim ciğerim yanıyor. Artık hiçbir annenin ciğer yanmasın” diye konuştu.

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #4

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #5

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #6

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #7

    Evlat nöbetindeki anne: Kandilin yolunu kapattık #8


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