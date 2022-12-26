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    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler

    Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde, bir anne teslim ol çağrısında bulundu.
    • 26.12.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:21
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    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 211’inci gününde de kararlılıkla devam ediyor.

    Oğlu Aziz’in HDP tarafından dağa gönderildiğini ileri süren anne Güzide Demir, evladına "teslim ol" çağrısında bulundu.

    "O kirli ellerini oğlumun üzerinden çeksinler"

    İHA'nın haberine göre, Demir, "4 senedir biz burada evlat nöbeti tutuyoruz. HDP sanmasın ki biz buradan kalkacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan kalkmayacağız. Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol.

    Devletimiz çok şükür büyük bir devlettir. Sana hasret kaldım oğlum, ne olur gel. Allah, hakkımızı onlara bırakmasın. Oğlum yetimdi, ondan ne istediler. O kirli ellerini oğlumun üzerinden çeksinler." dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler VİDEO

    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler #1

    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler #2

    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler #3

    Evlat nöbetindeki anne: Oğlum yetimdi ondan ne istediler #4


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