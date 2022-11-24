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    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 179'uncu gününde devam ederken evladı öğretmen olan bir anne, kızının Öğretmenler Günü'nü kutlamadığını ifade ederek kızına teslim ol çağrısında bulundu.
    • 24.11.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:22
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    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular

    Diyarbakır'da, evlatları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, bin 179'uncu gününde kararlılıkla devam ediyor.

    Çocuklarına kavuşan aileler, nöbetteki ailere umut ışığı oluyor.

    Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent'in sözleri, yürekleri burktu.

    Yureği yaralı anne Levent, kızının Edebiyat öğretmenliği okuduğu sırada terör örgütü PKK'da tarafından kaçırıldığı için Öğretmenler Günü'nü kutlayamadığını söyledi.

    Evladına çağrıda bulundu

    Evladının elindeki kalemi kırarak silah verdiklerini söyleyen anne Levent, kızına "teslim ol" çağrısında bulundu.

    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular #1

    "Senin elin kalem tutuyordu, ne oldu da attırdılar"

    İHA'nın haberine göre, "Fadime’mi almadan dönmeyeceğim diyen." Levent, "Kızım sen gitmeseydin bugün Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktım. Ne olur dön gel, geçen günlerimizi harap ettik; bundan sonrasını aydınlık edelim. Ben seni çok özledim, Öğretmenler Günü'nü herkes kutluyor. İnşallah sen de gelirsin, beraber kutlarız. Senin elin kalem tutuyordu, ne oldu da attırdılar, silah tutturdular. O silahları atıp kaçın gelin." dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular #2

    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular #3

    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular #4

    Evlat nöbetindeki anne: Senin elin kalem tutuyordu silah tutturdular #5


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