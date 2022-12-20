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    Evlat nöbetindeki baba: Bütün halkımızın genci için direnişimiz

    Ailelerin PKK'ya karşı başlattığı evlat nöbeti, bin 205’inci gününde HDP Diyarbakır il binasının önünde kararlılıkla sürüyor.
    • 20.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:13
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    Evlat nöbetindeki baba: Bütün halkımızın genci için direnişimiz

    Çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

    Ailelerin başlattığı evlat nöbeti bin 205 gündür kararlılıkla sürüyor.

    2015 yılında evladı Doğan Güger'in HDP araçlığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren baba Hacı Güger, çocuğunun HDP il binasından gönderildiğini söyledi.

    "3. yılı geride bırakıp 4’üncü yıla girdik"

    İHA'nın haberine göre, polis ve askere karşı silah kullandırtılmasında kimsenin haddi olmadığını söyleyen Güger, "3. yılı geride bırakıp 4’üncü yıla girdik. Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetini tutmaktayız. Sadece kendi evlatlarımız için değil, bütün halkımızın genci içindir bu direnişimiz.

    Bu çocuklarımızı kandırıp dağa götürmeleri, akla ziyandır. Bunların böyle yapmalarına hiçbir hakkı yok. Çocuklarımızın eline silah verip devletimizin askerine ve polisine karşı silahı kullandırtma kimsenin haddine değil.

    "Çocuklarımızı onlardan istiyoruz"

    Bizler; burada anne ve babalar olarak hakkımız olan evlat hakkını istiyoruz. Biz, evlatlarımızı HDP’den istiyoruz. HDP il binasından götürülen çocuklarımızı onlardan istiyoruz." dedi.

    Evlat nöbetindeki baba: Bütün halkımızın genci için direnişimiz #1

    Evlat nöbetindeki baba: Bütün halkımızın genci için direnişimiz #2

    Evlat nöbetindeki baba: Bütün halkımızın genci için direnişimiz #3


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