Evlat nöbetindeki baba: HDP 1 yıldır burada kepenk kapattı

Evlat nöbetinde 4 yıldır evladını bekleyen baba, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Evlatları hain terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde başlattığı oturma eylemi bin 189 gündür aralıksız sürüyor.

HDP İl binası önündeki PKK mağduru ailelerin evlat direnişi gün geçtikçe başarıya ulaşıyor.

Oğlu Özkan Aydın için 4 yıl önce evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, çocuklarını terör örgütü PKK’dan alana kadar evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

"Bu mücadele gün geçtikçe olumlu sonuç veriyor"

İHA'nın haberine göre, oğlunun 15 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK’ya teslim edildiğini belirten baba Aydın, "4 yıldır evladımın mücadelesini veriyorum. Benim evladım daha 15 yaşındayken HDP’liler tarafından kandırılarak terör örgütüne teslim edilmiş. Yaklaşık 8 yıldır evladımı görmüyorum. Annelerimizle birlikte biz burada evlatlarımızı isterken, HDP yaklaşık 1 yıldır burada kepenk kapattı. Duramayıp buradan kaçtılar.

Bizim evlatlarımızı terör örgütüne gönderen HDP’dir. Sanmasınlar ki biz buradan kalkacağız. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe bu mücadelemize devam edeceğiz. Hakkımız olan evlatlarımızı isteyeceğiz. Devletimiz zaten çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadele gün geçtikçe olumlu sonuç veriyor. 39 evladımız kurtarıldı. İnşallah darısı bizim başımıza olur." dedi.