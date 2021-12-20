2014 yılında kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan Nurettin Ödümlü, “Kız kardeşimi katlettiler, Yusuf'umu da kaçırdılar. Artık yeter” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 tarihinde, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 840’ıncı gününe girdi.

Farklı şehirlerden gelerek evlatlarını geri isteyen 249 aile, nöbet çadırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Siirt'in Şirvan ilçesinden gelerek, nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, 17 yaşındayken oğlu Yusuf'un terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

“DEVLETİMİ SEVİYORUM DİYE YAPTILAR, BENİ SEÇTİLER”

Ödümlü, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“2014'te HDP'liler, oğlum Yusuf'u kandırıp götürdüler. Bana bunu devletimi seviyorum, diye yaptılar. Beni seçtiler, diz çöktürmek için evladımı alıp, götürdüler.

Evlat nöbetindeki baba: Kardeşimi katlettiler, oğlumu kaçırdılar VİDEO



“PKK’LILAR 1991’DE KIZ KARDEŞİMİ KATLETTİ”

PKK'lılar 1991'de yol kesip, kız kardeşimi katletti. Babam doğuştan yürüme engelliydi, yaşlıydı, fakirdi. O da kız kardeşimin cenazesinde üzüntüden kalp krizi geçirip, öldü. Yusuf'umu da kaçırdılar. Artık yeter. Buradan oğlum Yusuf'a sesleniyorum. Bütün çocuklara sesleniyorum. Artık gelin, teslim olun, yeter. Devlet size ceza vermiyor. Hapis yok, ceza yok.”