Evlat nöbetindeki baba: Sen delikanlı adamdın

HDP İl binası önünde evlat nöbetine katılan baba, 9 yıldır kayıp oğluna seslendi.

Evlatlarının hain terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP İl binası önünde başlayan oturma eylemi devam ediyor.

HDP il binası önündeki oturma eylemi bin 170'inci gününe ulaştı.

Evlatlarına kavuşan aileler, oturma eylemindeki ailelere destek olarak umut ışığı oluyor.

Siirt’ten Diyarbakır’a gelerek oturma eylemini devam ettiren Nurettin Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü’nün 16 yaşında HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi.

"HDP’nin özgürlük anlayışı bu mudur?"

İHA'nın haberine göre, kendisinin güvenlik korucusu olduğundan ötürü evladının dağa kaçırıldığını ileri süren Ödümlü, "Güvenlik korucusu olduğum için HDP’liler benim evladımı alıp dağa gönderdi. 9 yıldır çocuğum kayıptır. Oğlumu ne görmüşüm ne de sesini duymuşum.

HDP’nin özgürlük anlayışı bu mudur? 3 sene önce de oğlumun ölüm haber gelmişti. Buna inanmıyoruz. Çocuğuma buradan sesleniyorum. Gel oğlum, bizi yalnız bıraktın. Seni çok özledik. Sen delikanlı adamdın. Bizi milletin eline bırakıp kaçtın gittin. Dön gel oğlum." dedi.