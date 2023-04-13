Evlat nöbetindeki Vanlı aileler HDP'ye seslendi: İsmini Yeşil Sol Parti yapsan da peşini bırakmayacağız

AA & Ensonhaber

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Farklı illerden harekete geçen aileler; Muş, Van ve Hakkari'deki HDP il binası önünde başlayan eylemlere katılarak evlatlarına teslim ol çağrısında bulundu.

Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Parti binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdüren aileler, parti yöneticilerine tepki gösterdi.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma Sancar'ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma hayaliyle yaşadıklarını belirten Sancar, şöyle konuştu:

Haklı mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. HDP bunu bilsin. İsmini Yeşil Sol Parti, ne yaparsa yapsınlar, nereye giderlerse gitsinler biz onların kapısındayız. Onların peşini bırakmayacağız, yakalarından düşmeyeceğiz. HDP çocuklarımızın katilidir. Çocuklarımızı kandırdılar, kaçırdılar. Küçük çocuklara silah veriyorlar. HDP, PKK'nın siyasi kolu, şehirdeki ayağıdır. Onlara yeter diyoruz. Çocuklarımızı versinler. Kızıma kavuşmak için her hafta buraya bir umutla geliyorum.