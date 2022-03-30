Evlatları PKK tarafından kaçırılan 279 aile nöbete devam ediyor

Evlatları PKK tarafından kaçırılan 279 aile nöbete devam ediyor

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kişilerin acılı aileleri, nöbete 279 kişi olarak devam ediyor. Umutla evlatlarını bekleyen aileler çocukları dönene kadar nöbeti sürdürmekte kararlı.

3 Eylül 2019 tarihinde evlatları terör örgütü PKK taradından dağa kaçırılan aileler evlat nöbeti tutmaya başladı.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat başlanan növet, 940 gündür sürdürülüyor.

EVLAT NÖBETİ TUTUAN AİLE SAYISI 279 OLDU

Bugüne kadar 35 aile çocuklarına kavuşurken, Manisa, Hakkari ve İzmir'den gelen 5 ailenin daha katılımı ile evlat nöbeti tutan aile sayısı, 279'a yükseldi.

Kudret Aslan 2013'te Hakkari'de kaçırılan çocuğu Ömür (16), Sudrettin Yardımcı 2016'da Manisa'da kaçırılan oğlu Seyithan (23), Veysi Doğan 1993'te kaçırılan kız kardeşi Gülseren (15), Vahdettin Şenol 1993'te Manisa'da kaçırılan kardeşi Yasin (20) ve H.A. ise Manisa'da kaçırılan kardeşi G.A. (22) için evlat nöbetine katıldı.

SLOGANLAR ATILDI

Eylem katılan aileler, evlat nöbetini sürdüren anne ve babalar tarafından 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganlarıyla karşılandı.

"KARDEŞİM GELENE KADAR BURADAN AYRILMAYACAĞIM"

Manisa'da kaçırılan kardeşi Yasin için gelen Vahdettin Şenol, "Tüm ailelere teşekkür ederim. Burada durarak, bize yol gösterdiler. Kardeşimi PKK götürdü, o günden bu yana haber alamadım. 'Kahrolsun PKK' diyorum. Yandaşları da kahrolsun. Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR DÖNSÜN"

Sudrettin Yardımcı ise oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını dile getirerek, "Buradaki aileleri televizyonda gördük. Oğlumu istiyorum ve sonuna kadar da buradayım. Bütün çocuklar dönsün, gelsin" şeklinde konuştu.

































