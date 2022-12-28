Sokak Hayvanları ile ilgili gündeme gelen şaibeli Pawguards'ın mitinginde, Bakırköy Aile Hakimi Asuman Özdemir 'Verdiği kararlarla bize destek oluyor' denilerek sahneye çağırıldı.

Başıboş sokak köpeği sorunu gittikçe büyüyor.

Öyle ki sorun bir türlü çözüme kavuşturulamazken, kendilerini hayvansever olarak tanıtan bazı gruplar masum hayvanları istismar ediyor.

Bu istismarcı derneklerden biri olan Pawguards ise hakkındaki tüm şaibelere rağmen geçtiğimiz günlerde miting düzenledi.

Mitingde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

"Verdiği kararlarla bize destek oluyor"

Bakırköy Aile Hakimi Asuman Özdemir, düzenlenen mitingde bir anda sahneye çağrıldı.

Hakkında 'verdiği kararlarla bize destek oluyor' ifadesini kullanılan Aile Hakimi Özdemir, katılımcılara "6284 ile mahkemeye başvurun, Aile Mahkemeleri gereğini yapacaktır" çağrısında bulundu.

Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi ViDEO

Kanundan faydalanılmaya çalışılıyor

Öte yandan Hakim Asuman Özdemir'in ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyadaki kullanıcılar, Özdemir'in '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'ndan faydalanılması gerektiği sözlerine ilişkin tepki gösterip HSK'yı göreve çağırdı.