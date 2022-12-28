Petrol
84.31
-0.44%
Euro
19.9475
0.31%
Dolar
18.714
0.23%
Altın
1.088
-0.02%
Borsa
5443
0.00%
Bitcoin
315.721
-1.36%
BTXN Coin
6.40
-3.90%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi

    Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi

    Sokak Hayvanları ile ilgili gündeme gelen şaibeli Pawguards'ın mitinginde, Bakırköy Aile Hakimi Asuman Özdemir 'Verdiği kararlarla bize destek oluyor' denilerek sahneye çağırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Başıboş sokak köpeği sorunu gittikçe büyüyor.

    Öyle ki sorun bir türlü çözüme kavuşturulamazken, kendilerini hayvansever olarak tanıtan bazı gruplar masum hayvanları istismar ediyor.

    Bu istismarcı derneklerden biri olan Pawguards ise hakkındaki tüm şaibelere rağmen geçtiğimiz günlerde miting düzenledi.

    Mitingde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    "Verdiği kararlarla bize destek oluyor"

    Bakırköy Aile Hakimi Asuman Özdemir, düzenlenen mitingde bir anda sahneye çağrıldı.

    Hakkında 'verdiği kararlarla bize destek oluyor' ifadesini kullanılan Aile Hakimi Özdemir, katılımcılara "6284 ile mahkemeye başvurun, Aile Mahkemeleri gereğini yapacaktır" çağrısında bulundu.

    Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi ViDEO

    Kanundan faydalanılmaya çalışılıyor

    Öte yandan Hakim Asuman Özdemir'in ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Sosyal medyadaki kullanıcılar, Özdemir'in '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'ndan faydalanılması gerektiği sözlerine ilişkin tepki gösterip HSK'yı göreve çağırdı.

    Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi #1

    Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi #2

    Eylemde sahneye çağrılan hakim, hayvanseverlere yol gösterdi #3


    Farklı ülkelerle yapılan işbirliği sayesinde 1120 kültür varlığı Türkiye'ye iade edildi
    Kültür Sanat

    Farklı ülkelerle yapılan işbirliği sayesinde 1120 kültür varlığı Türkiye'ye iade edildi

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Yurt dışı yolcu rekoru kırıldı
    Gündem

    Yurt dışı yolcu rekoru kırıldı

    Görüş Bildir