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    EYT 2022 Aralık'ta çıkacak mı? EYT HABERLERİ SON DURUM!

    Bakan Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde gündemde EYT de vardı. Peki EYT ne zaman çıkacak? Aralık'ta çıkar mı? EYT son durum nedir?
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:24
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    EYT 2022 Aralık'ta çıkacak mı? EYT HABERLERİ SON DURUM!

    Milyonların gözü, EYT düzenlemesinde...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koordinasyonunda emeklilik işlemlerinin hızlı şekilde tamamlanması için fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları yapılıyor.

    Bakanlık çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan son imzayı atacak.

    Konuya dair istişare eden Bilgin ve Erdoğan'ın ardından EYT son durum merak ediliyor. Emeklilik hayali kuranlar, EYT ne zaman çıkacak, EYT aralıkta çıkacak mı, EYT ne zaman yasalaşacak gibi sorulara yanıt arıyor.

    İşte EYT'de son geliişmeler...

    EYT 2022 Aralık ta çıkacak mı? EYT HABERLERİ SON DURUM! #1

    EYT son durum

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis takvimini aralık ayında yapma planlarının olduğunu dile getirdi.

    Meclis takvimine göre 5-16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmeleri yapılacak. Bu tarihler arasında yasa teklifinin gündeme alınması beklenmiyor, ancak 16 Aralık sonrası Meclis'e gelmesi ve ocak ayı başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

    Aralık ayında tamamlanacak olan yasa teklifi kabul edildikten sonra ocak ayında başvurular alınacak. e-Devlet üzerinden alınacak başvuruların akabinde şubat ayında maaşların ödenmesi planlanıyor.


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