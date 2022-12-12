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    EYT düzenlemesi ocak ayında Meclis'te

    EYT düzenlemesi ocak ayında Meclis'te

    Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili takvim Meclis'te ocak ayında başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 17:15
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    2023 yaklaşırken, Türkiye'nin gündem başlıkları EYT ve asgari ücret...

    Milyonlar, gözlerini yapılacak yeni düzenlemelere dikti.

    1999 yılı öncesinde sigortası bulunan ve 5 bin prim gününü tamamlayan vatandaşlar, heyecanla emekli olmayı bekliyor.

    EYT'liler için kadınlarda 48, kadınlarda-erkeklerde 50, erkeklerde 52 yaş sınırı şartı konuşuluyor.

    EYT ocak ayında Meclis'te

    Yeni yıl başında EYT'nin yasalaşma sürecine gireceğinin sözü verilirken, toplantılar da beraberinde geldi.

    Edinilen son dakika bilgisine göre, AK Parti EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin, ocak ayında Meclis'te başlayacağını bildirdi.

    EYT düzenlemesi ocak ayında Meclis te #1


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