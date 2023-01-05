EYT ne zaman meclise gelecek ve yasalaşacak? EYT ilk maaş ne zaman? Dikkat çeken tarih...

EYT ne zaman meclise gelecek ve yasalaşacak? EYT ilk maaş ne zaman? Dikkat çeken tarih...

EYT'de bütün detayların belli olmasının ardından ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. EYT'den yararlanmak isteyen vatandaşlar ilk maaşların ne zaman yatacağını da araştırıyor.

Milyonlarca çalışanın gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yer alıyor. Herkes EYT’nin yasalaşacağı tarihi dört gözle bekliyor.

EYT, yaş sınırı olmaksızın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açıyor. Vatandaşlar tarafından yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlk başta askerlik ve doğum borçlanması gibi eksik primlerini tamamlayanlarla birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Aynı zamanda ilk yıl 180 milyar TL civarında emekli aylığı ödenmesi bekleniyor.

Ülkenin gündemindeki EYT ile ilgili detaylar belli olurken, yürürlüğe girecek tarih ve ilk maaş ödeme tarihi araştırılıyor.

EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT yasasının önümüzdeki hafta içerisinde meclise sunulması bekleniyor. Meclise sunulmasının ardından Ocak ayı içerisinde hayata geçecek.

İlk EYT ödemesi ne zaman?

Ocak ayı içerisinde yürürlüğe girmesi planlanan EYT’de ilk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.