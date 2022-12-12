EYT'de 48,50,52 yaş sınırı olacak mı? TALİMAT GELDİ, FORMÜL DEĞİŞİYOR...

EYT yasasını dört gözle bekleyen milyonların gündeminde yaş sınırına takılacak mıyım sorusu var. Peki EYT'de yaş sınırı olacak mı, son durum nedir? EYT 48,50,52 yaş sınırı var mı?

5 bin prim gününü tamamlayan 1999 yılı öncesi sigortalı vatandaşlar, EYT ile emekli olmayı bekliyor.

Bakanlık, EYT çalışmalarında sona yaklaşırken gündeme düşen yaş sınırı milyonların kafasını karıştırdı.

EYT'liler için kadınlarda 48, kadınlarda-erkeklerde 50, erkeklerde 52 yaş sınırı şartı konuşuluyor.

Aralık ayında Meclis’e gelmesi beklenen EYT sorununda, milyonlarca kişinin kademeli olarak emekli olması ve maaş bağlanması beklenirken, "yaş sınırı mı gelecek" sorusu akıllarda yerini aldı.

Akabinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma el attı.

Peki EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de 48-50 yaş sınırı mı olacak? Son durum nedir? İşte ayrıntılar...

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Bakan Vedat Bilgin, “1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.” ifadelerini kullandı.

Bilgin, en kapsamlı düzenlemeyi yapacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını gerektiğini vurgularken, “Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım." dedi.

Erdoğan'dan talimat

EYT'liler yaş sınırı alternatiflerin gündeme yansımasi ile yeniden harekete geçti.

Özellikle bu yaş sınırlamaları nedeniyle düzenlemeden yararlanamayanlar milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konunun yeniden görüşülmesi talimatı verdi.